Avatar 2, Sigourney Weaver è sott'acqua nelle nuove foto del film di James Cameron!

Continua la produzione dei tanto attesi sequel di Avatar di James Cameron, e nelle scorse ore l'account ufficiale del film sul social network Twitter> ha pubblicato ben due nuove foto dal set, entrambe incentrate su Sigourney Weaver.

Nella prima foto, la collaboratrice di lunga data di Cameron può essere vista attraversare il gigantesco set di serbatoi d'acqua del film mentre indossa un completo per la motion capture, mentre nella seconda foto alza i pollici all'indirizzo del fotografo dopo il completamento della ripresa. Potete ammirare entrambi gli scatti in calce all'articolo.

Ricordiamo che i sequel di Avatar sono stati recentemente rinviati dai Walt Disney Studios, con il secondo film, ancora senza titolo, che dalla sua data di uscita del 17 dicembre 2021 è slittato al 16 dicembre 2022: di conseguenza, l'effetto a catena ha spostato di un anno tutti i successivi tre episodi.

Come i fan forse ricorderanno, il personaggio della Weaver, la dottoressa Grace Augustine, moriva durante il film originale uscito nel 2009. A proposito del suo ritorno nei sequel, Cameron aveva spiegato nell'ormai lontanissimo 2014: "Siamo buoni amici che hanno sempre lavorato bene insieme, quindi è giusto che torni per i sequel di Avatar. Il suo personaggio Grace Augustine, come sanno i fan, è morto nel primo film, quindi nei film in arrivo interpreterà un personaggio diverso, per certi versi più stimolante. Non vediamo l'ora di affrontare questa nuova sfida creativa, l'ultimo capitolo della nostra lunga e perpetua collaborazione".

In un'intervista a Variety nel 2016, invece, la Weaver dichiarava: "Secondo me, i tre script che ho letto finora sono ben più sorprendenti del primo, in termini di portata. James Cameron ha fatto tutto il lavoro pesante nel primo film ... ora può davvero giocare e divertirsi con questo mondo".

Avatar 2 vedrà anche il ritorno dei membri del cast Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald. Le new entry invece includono Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel e CJ Jones.

Infine, i giovani attori Jamie Flatters, Britain Dalton e Trinity Bliss ricopriranno i ruoli dei figli di Jake e Neytiri: uno di loro aveva 12 anni all'inizio delle riprese, ora è quasi maggiorenne!