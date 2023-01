Avatar 2, Sigourney Weaver: 'Sono stata allenata da un insegnante dei Navy SEALs'

Sigourney Weaver, che ha collaborato con James Cameron diverse volte in carriera (Aliens, Avatar, Avatar: La via dell'acqua), ha recentemente raccontato a TheWrap l'allenamento che ha dovuto seguire per prepararsi al ruolo di Kiri Sully.

“Jim ci parlava del fatto che avremmo dovuto nuotare e che avremmo dovuto trattenere il respiro per un minuto e mezzo o qualcosa del genere. E ho pensato, beh, posso trattenere il respiro solo per circa 30 secondi, punto, figuriamoci quando devo muovermi", ha dichiarato l'attrice. “Eppure, Jim non lancia mai queste sfide, a meno che non ti dia un aiuto per poterci arrivare. Così abbiamo iniziato ad allenarci con Kirk Krack, che insegna ai Navy SEALs, nel maggio del 2017 e abbiamo fatto la nostra prima sessione in piscina. Mio marito ed io siamo stati in grado di trattenere il respiro per un minuto, fermi nell'acqua e abbiamo iniziato da lì".

Alla fine Weaver ha superato se stessa ed ha imparato a trattenere il respiro per ben sei minuti e mezzo. Un risultato che inizialmente sembrava impossibile da raggiungere.

Per salutarvi, vi lasciamo con la foto fatta da tutti i membri artistici di Avatar: La via dell'acqua, che vede insieme Ben Procter, Julian Howarth, Joe Letteri, Dylan Cole, Aashrita Kamath, Stephen Rivkin, Richard Baneham, Vanessa Cole, James Cameron, Jon Landau, Deborah L. Scott, Russell Carpenter e Simon Franglen.