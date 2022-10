Avatar 2, Sigourney Weaver:'Ecco perché è un film molto personale per James Cameron'

Ci è voluto più di un decennio a James Cameron per concretizzare il primo sequel di Avatar e ora una delle star del franchise, Sigourney Weaver, ha spiegato il motivo per cui è stato così difficile per il regista lavorare su storie molto personali. L'attrice ritornerà in La via dell'acqua, primo sequel della saga.

Dal trailer di Avatar: La via dell'acqua si evince che i personaggi principali del primo film, Jake e Neytiri hanno costruito una famiglia e, dalle dichiarazioni di James Cameron, questo nucleo familiare sarà centrale nelle narrazioni dei sequel.



A Variety Sigourney Weaver ha spiegato:"La storia parla della famiglia, delle nostre famiglie che cercano di stare insieme e fino a che punto ci impegniamo per proteggerci a vicenda e proteggere il luogo in cui viviamo. È molto basato sulla famiglia di Jim e sulla sua gioia per la famiglia; e anche su quanto sei vulnerabile quando hai figli".



Il primo trailer di Avatar: La via dell'acqua in effetti include un passaggio in cui Jake dice che la loro famiglia è 'la nostra fortezza'.

Il cast del film comprende anche Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Michelle Yeoh e Kate Winslet.



