Avatar 2, il sequel avrebbe dovuto uscire oggi: il primo annuncio prima dei rinvii

Sono passati undici anni da quando Avatar è uscito nelle sale e James Cameron ormai da molti anni sta lavorando ai sequel del film campione d'incassi. Come sappiamo la produzione ha subito innumerevoli rinvii ma nel 2017 ci fu un tweet di 20th Century Fox che confermava la data d'uscita proprio per oggi, 18 dicembre 2020.

Successivamente la data è slittata al 17 dicembre 2021 salvo essere posticipata ulteriormente al 16 dicembre 2022.

Ovviamente a ruota dovrebbero poi uscire gli altri seguiti, visto che James Cameron pare abbia messo in conto di realizzarne cinque, anche in base al successo che avrà il secondo capitolo.



"Questa è la storia della famiglia Sully e ciò che si mette in atto per tenerla unita. Jake e Neytiri hanno una famiglia in questo film, sono costretti a lasciare la loro casa, escono ed esplorano le diverse regioni di Pandora, impiegando diverso tempo sull'acqua, intorno all'acqua e nell'acqua".

Avatar 2 vedrà il ritorno di alcuni membri del cast presenti anche nel primo film, tra cui Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald. Le new entry saranno Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel e CJ Jones.



Su Everyeye trovate la recensione di Avatar, film che batté tutti i record d'incassi quando uscì nelle sale, nel 2009. Le riprese del sequel di Avatar sono state raccolte in dei video diari, che raccontano i dettagli della lavorazione.