Avatar 2, questo sequel è davvero necessario? Risponde James Cameron

Sono passati tredici anni dall'uscita di Avatar e nonostante gli incredibili incassi raggiunti da questa pellicola, in molti si domandano ancora se il sequel sia davvero necessario. A questa domanda ha risposto lo stesso James Cameron, fornendo le giuste motivazioni a tutti gli spettatori ancora dubbiosi.

Intervistato nel nuovo numero di Total Film Magazine il regista ha detto: "Il mercato potrebbe dirci che siamo già giunti al capolinea o potrebbe dirci il contrario e gettare le basi per un terzo film. Non posso dire se sarà redditizio quandto il primo capitolo. Ora siamo in un mondo diverso da quello in cui eravamo quando scrivevo questa roba, e tra l'altro la pandemia e lo streaming hanno davvero cambiato tanto le carte in tavola. O, al contrario, forse ricorderemo alla gente cosa vuol dire davvero andare al cinema. Questo film lo farà sicuramente. La domanda è: a quante persone interesserà davvero?".

Fortunatamente per James Cameron, la riedizione di Avatar ha raggiunto i 2,9 miliardi di dollari, una cifra mai raggiunta prima per la storia del cinema, dimostrando che il pubblico è ancora davvero interessato a questo colossal di fantascienza che ha fatto la storia della settima arte.

Il secondo capitolo della saga riuscirà a riportare le persone in massa al cinema? Dopotutto il trailer di Avatar 2 sembra promettere davvero bene.