Avatar 2, lo scenografo sul look dei Tulkun: 'Realizzarli è stata una sfida di design'

Avatar - La via dell'acqua sta conquistando il box-office ma le sfide per realizzarlo non sono state né poche né semplici, tutt'altro. In una nuova intervista, lo scenografo del film di James Cameron, Dylan Cole, ha parlato di una delle innumerevoli sfide affrontate dal suo team, ovvero la realizzazione dei Tulkun, che svolgono un ruolo cruciale.

Uno dei punti salienti di Avatar - La via dell'acqua è la razza dei Tulkun, esseri simili a balene, che si legano al popolo della barriera corallina Metkayina. I Tulkun non sono solo maestosi e potenti, ma anche molto intelligenti, emotivi e spirituali. Hanno rinunciato alla violenza e comunicano verbalmente con i Metkayina, cantando anche insieme.

Il Tulkun principale del film è Payakan. È un feroce assassino, evitato sia dai Tulkun che dai Metkayina e costretto a un esilio solitario. Tuttavia, lega con l'incompreso adolescente Na'vi Lo'ak (Britain Dalton), il secondo figlio di Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña). Payakan fa un'entrata in scena davvero emozionante durante un combattimento con il grande predatore simile a uno squalo bianco, Akula.

Queste e altre creature dei mari di Pandora hanno fatto parte degli sforzi di world-building del dipartimento scenografico del film, guidato dai pluripremiati Dylan Cole e Ben Procter. Era importante avere un design alieno e nuovo, ma abbastanza familiare da risultare riconoscibile; per quanto riguarda il design del Tulkun e il loro modo di muoversi, Cole ha fatto riferimento a balene, squali e foche. "Era quasi una tartaruga marina/una balena/una foca, perché la coda poteva biforcarsi e poi ripiegarsi e appiattirsi come una foca", ha dichiarato a IndieWire. "E quindi molti dei movimenti non cercavano di farla muovere come una balena. Se ci fate caso, si contorce molto, si curva su se stessa".

Una delle parti più difficili per Cole è stata l'interno di Payakan per la scena in cui invita Lo'ak a entrare nella sua grande membrana colorata per intravedere il ricordo più tragico della creatura. "È come Giona, giusto? Entrare nella bocca della balena", ha detto Cole. "Ma è anche una caverna incantata come nelle vecchie storie fantasy. Quindi è come se combinasse queste due cose e ottenesse quel motivo bioluminescente. Il tetto e i lati della bocca sono i nostri colori bioluminescenti standard, il ciano e il blu. E poi ci siamo concentrati su di esso per ottenere un punto focale in cui abbiamo iniziato ad inserire alcuni colori viola e poi, quando si dispiega, diventa oro. Per le loro relazioni era importante che [Lo'ak] comprendesse la storia di Payakan".

Cole, Procter e il reparto artistico hanno creato un intero oceano dal fondo del mare in su, da molte specie di coralli e piante acquatiche (molte delle quali bioluminescenti) a dozzine di disegni di pesci, dai pesci da esca ai predatori supremi. Sebbene il riferimento principale per l'Akula fosse "uno squalo bianco sotto steroidi", la fonte per la bocca è stata qualcosa di più spaventoso, almeno per Cole. "Parlando per paura personale, non mi piacciono i serpenti", ha aggiunto Cole. "Così ho voluto pensare a un serpente a sonagli. E al modo in cui spalanca la bocca verso l'alto, spingendosi anche più in là di un serpente, dove la parte superiore della bocca si biforca. E così, per mettere quella specie di testa su uno squalo, ne abbiamo modificato il corpo".

Su queste pagine vi rimandiamo alla recensione di Avatar La via dell'acqua, attualmente in programmazione nelle sale di tutto il mondo.