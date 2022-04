Avatar 2, tutto ciò che sappiamo sulla trama de La via dell'acqua

Nel corso del CinemaCon abbiamo scoperto il titolo di Avatar 2, La via dell'acqua, che ha riacceso l'entusiasmo dei fan intorno al sequel del celebre film del 2009. La pellicola, ormai in lavorazione da tanto, è vicina alla sua uscita, ma poche sono le informazioni di trama che abbiamo ad ora: ecco quali sono.

In primis bisogna ricordare che Cameron ha previsto ben 4 sequel di Avatar, in arrivo nel 2022, 2023, 2026 e 2028. Il primo ad arrivare sarà proprio la via dell'acqua, che approderà nelle nostre sale a partire dal 16 Dicembre di quest'anno.

Secondo quanto riportato dal produttore Jon Landau ogni capitolo sarà un film a sé stante, e tutte le uscite previste saranno incentrate sulla famiglia di Jake e Neytiri. Questo, in particolare, ci porterà 10 anni dopo gli avvenimenti del primo Avatar, e ci farà scoprire gli Oceani di Pandora, come anche il titolo suggerisce.

Non sono molti i dettagli che Landau ci ha concesso, ma bastano per farci un'idea di ciò che vedremo. Il produttore ha infatti detto che in Avatar 2 Jake e Neytiri saranno in viaggio verso il porto sicuro oceanico, tutto ciò mentre le operazioni minerarie della RDA minacciano nuovamente Pandora.

Cosa vi aspettate da questo sequel? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco il logo ufficiale di Avatar: Le vie dell'acqua!