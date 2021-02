Avatar 2: tutto quello che sappiamo su Ronal, il personaggio di Kate Winslet

Nella speranza di vedere finalmente Avatar 2 al cinema a Natale del prossimo anno, andiamo insieme alla scoperta di Ronal, il misterioso personaggio interpretato da Kate Winslet nel primo dei quattro sequel della saga.

La maggior parte dei dettagli riguardanti la trama del film sono ancora tenuti sotto segreto, ma grazie alle anticipazioni sappiamo che gran parte dell'azione si svolgerà sott'acqua. Il regista James Cameron ha spiegato che il popolo marino di Pandora, di cui fa parte anche Ronal, vive in un villaggio costruito sulla barriera corallina chiamato Metkayina (lo abbiamo visto di recente in una suggestiva concept art di Avatar 2) sotto la guida del capo clan Tonowari.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, la Winslet è apparsa nei panni di Ronal in una scena dietro le quinte - girata completamente sott'acqua - con indosso della grandi ali, in quella che l'attrice ha definito come una sequenza cerimoniale dei Na'vi. Per prepararsi al ruolo, lo ricordiamo, la star di Titanic è rimasta in apnea per oltre sette minuti, battendo il primato del settore appartenuto in precedenza a Tom Cruise.

L'uscita di Avatar 2 è fissata al 16 dicembre 2022. Intanto, la Winslet ha parlato di come è stato tornare a lavorare con James Cameron.