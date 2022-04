Avatar 2: rivelato il titolo del nuovo film di James Cameron!

In molti si aspettavano l'arrivo di una clip tratta da Avatar 2 durante il CinemaCon di oggi. Invece nel corso del panel dei Walt Disney Studios è arrivata un'altra notizia importantissima: il titolo del film!

Secondo quanto riportato, il sequel della pellicola del 2009 sarà intitolato Avatar: The Way of Water. Ma le novità non sono finite qui, perché nel corso dell'evento è stato anche rivelato che un teaser trailer del film di Cameron sarà allegato alle proiezioni cinematografiche del prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che giungerà in sala a partire dal 4 Maggio 2022.

Manca dunque ormai pochissimo all'arrivo di un trailer di Avatar 2, che tutti ormai attendevano, incuriositi dalle novità tecnologiche introdotte dal regista. Dal 2009 a oggi, infatti, ci sono stati dei sensibili miglioramenti nelle tecniche utilizzate per questo tipo di film, e tutti sono curiosi di dare un'occhiata ad alcuni frame.

Poche le notizie che abbiamo invece sulla trama del film in sé. Infatti nonostante le riprese di Avatar 2 siano iniziate già nel lontano 2017, i dettagli della storia sono stati tenuti segreti. Da ciò che abbiamo saputo da un'intervista con il produttore del film Jon Landau, nel sequel Jake e Neytiri saranno in viaggio verso il porto sicuro oceanico mentre le operazioni minerarie della RDA minacciano nuovamente Pandora.