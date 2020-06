Avatar 2, ripartono le riprese: nuova fantastica foto dal set di James Cameron!

Le riprese di Avatar 2 sono finalmente ricominciate in Nuova Zelanda, e anche se fra polemiche e mille problemi, il regista James Cameron e il produttore Jon Landau sono tornati alla carica dal gigantesco set della multi-produzione.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, proprio il produttore ha postato sulla sua pagina Facebook la nuova prima foto dal set, che arriva a poche ore dal secondo semaforo verde delle riprese. Landau ha scritto:

"Ho usato il mio iPhone per scattare una foto del nostra primo ciak per la produzione dei sequel di Avatar".

L'immagine mostra James Cameron a lavoro, mentre dirige i suoi attori all'interno di un grosso set provvisto ovviamente di green screen, distanziamento sociale e tante mascherine. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che Avatar 2 uscirà il 17 dicembre 2021, con le altre tre puntate che arriveranno nel 2023, 2025 e 2027. Il primo sequel sarà incentrato sulla storia della famiglia Sully e, sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, sappiamo che racconterà quello che uno dei membri dovrà fare per tenerla unita. Nel nuovo film Jake e Neytiri avranno messo su famiglia, ma saranno anche costretti ad abbandonare la loro casa per esplorare differenti regioni di Pandora. Secondo quanto riferito, gran parte della storia sarà ambientata sott'acqua alla corte del personaggio di Kate Winslet, leader di una tribù Na'vi sottomarina.

Il cast, lo ricordiamo, comprende i ritorni di Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang, oltre alle new entry della Winslet, David Thewlis, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Edie Falco, Cliff Curtis e CCH Pounder, che appariranno nel corso dei quattro sequel.