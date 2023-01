Avatar 2 ha rifatto la storia: negli USA frantumato un record che durava dal 2015!

In Italia Avatar La via dell acqua è entrato nella top 10 dei migliori incassi di sempre e attualmente risiede alla posizione numero 8 dietro al remake de Il re leone, ma il sequel di James Cameron continua a riscrivere la storia del botteghino in giro per il mondo.

In particolare negli Stati Uniti, dove Avatar 2 ha siglato il record del miglior lunedì di sempre nel mese di gennaio: gli ultimi aggiornamenti parlano di un incasso sbalorditivo di 21,1 milioni di dollari nella giornata di lunedì 2 gennaio, un numero mostruoso considerato che si tratta della terza settimana di programmazione per il film nel mercato nord-americano. Questo nuovo primato riscrive un record che durava dal 2015: il precedente record per il miglior lunedì del mese di gennaio, infatti, era detenuto da American Sniper di Clint Eastwood, che lunedì 19 gennaio 2015 fu in grado di incassare 17,9 milioni.

Inoltre, per qualche paragone aggiuntivo, il lunedì di Avatar 2 è stato di molto superiore ai lunedì di altri celebri blockbuster, come rispetto Rogue One (15,9 milioni lunedì 2 gennaio), Spider-Man: No Way Home (primo lunedì di gennaio 2022 da 7,9 milioni), Star Wars: Il risveglio della Forza (8 milioni) e Star Wars: Gli ultimi Jedi (14,2 milioni). Il terzo week-end di Avatar: La via dell'acqua su quattro giorni è stato di 88 milioni di dollari nei soli Stati Uniti, un risibile -8% rispetto ai 4 giorni del fine settimana di Natale: il totale al momento della stesura di questo articolo è 1,443 miliardi di dollari a livello globale, di poco inferiore al totale di Top Gun: Maverick, fermo a 1,488 miliardi.

Tra l'altro da ieri Avatar La via dell acqua è andato ufficialmente in profitto: la saga di James Cameron ha il futuro assicurato, dopo essersi dimostrata ancora molto rilevante nella cultura popolare nonostante i tredici anni passati dall'uscita del primo episodio.