Avatar 2 ribalta ancora le aspettative! Negli USA batte Titanic al nono week-end

In un week-end a dir poco sonnolento al box office e tutto concentrato sul Super Bowl in arrivo, dagli Stati Uniti la più grande sorpresa del botteghino arriva neanche a dirlo da Avatar: La via dell'acqua, che a quanto pare ribalterà ancora una volta le aspettative degli analisti.

Molti esperti del settore infatti nei giorni scorsi avevano previsto un nuovo successo di Titanic al box office, col film di James Cameron del 1997 tornato nei cinema di tutto il mondo con una nuova edizione in 4K 3D pensata per festeggiare il suo 25esimo anniversario, ma, come segnalato da Deadline, con i dati degli incassi venerdì è cambiato tutto: nonostante sia arrivato al suo nono week-end di programmazione, infatti, Avatar: La via dell'acqua incasserà più di Titanic, andando ad occupare la seconda posizione nella classifica del fine settimana, dietro soltanto alla new entry Magic Mike: The Last Dance.

Al film di Steven Soderbergh con Channing Tatum basteranno appena 8 milioni di dollari per conquistare la vetta della top10, con gli americani che rimarranno in casa per il Super Bowl, ma sorprende il dato che segnala 7 milioni di dollari di incasso per Avatar: La via dell'acqua, che conquista una posizione rispetto allo scorso week-end, che invece l'aveva visto chiudere terzo dietro alle new entry Bussano alla porta e 80 for Brady. Quest'ultimo, invece, nel nuovo week-end chiuderà terzo con 6,3 milioni, davanti a Titanic in quarta posizione, con 6,1 milioni.

Naturalmente questi dati riguardano solo gli Stati Uniti e bisognerà vedere a livello internazionale se e quanto Avatar 2 riuscirà a conquistare ancora terreno su Titanic per la corsa al terzo posto nella classifica di incassi all-time. In Italia, ad esempio, nonostante le serate di Sanremo Titanic è riuscito a conquistare la prima posizione della classifica, che ha mantenuto ben salda anche ieri venerdì 10, con Avatar: La via dell'acqua sceso al quinto posto.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.