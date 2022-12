Avatar 2 ed il record di Cruise battuto da Kate Winslet: ''Povero Tom''

Avatar: La via dell'acqua è destinato ad infrangere record su record. Che si tratti di box-office, durata della pellicola - che ha creato tensioni alla Disney - o il respiro mantenuto sott'acqua durante le riprese, il film porta a casa tutto.

Oramai per essere attori non basta più saper trasmettere emozioni, ma bisogna imparare a controllare il proprio corpo, come degli atleti di alto livello. Se ciò lo abbiamo imparato a capire con il filone dei supereroi, che il corpo sia stato fondamentale anche per Avatar lo abbiamo scoperto grazie alle recenti dichiarazioni degli attori protagonisti.

Tra i vari spicca Kate Winslet, colei che non voleva più lavorare per Cameron, che nei panni di Ronal ha dovuto girare molte scene sott'acqua e, nel farlo, ha battuto il record del collega Tom Cruise. Se l'attore è riuscito a trattenere il fiato per sei minuti durante la lavorazione di Mission: Impossible - Rogue Nation, la Winslet ci è riuscita in sette minuti e quattordici secondi.

''Probabilmente sarà stufo di sentir parlare di questo record'', ha raccontato l'attrice in un'intervista: ''Povero Tom. Non lo conosco, ma sono sicura che si stia stufando di sentire questa storia di come ho battuto il suo record''. Record infranto anche grazie all'aiuto del marito della Winslet, spalla granitica durante i suoi faticosi allenamenti: ''Ned è una persona estremamente in forma e sana ed è capace di fare molte cose", ha raccontato la Winslet. "Si è allenato con me in modo che se avessi avuto bisogno di esercitarmi senza il nostro istruttore, saremmo stati al sicuro, perché è un tipo di allenamento che non si può davvero fare da soli''.

Se ancora non lo avete fatto, correte al cinema a vedere Avatar: La via dell'acqua!