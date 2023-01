Avatar 2 da record anche in Cina: resterà in sala più a lunga del previsto

Avatar 2 sta conquistando il pubblico di tutto il mondo e come ci si aspettava, il film con James Cameron sta raggiungendo incassi strepitosi in ogni angolo del globo tanto che, la Cina ha deciso contro ogni aspettativa di tenerlo in sala più a lungo del previsto.

A dispetto di quanto precedentemente stabilito, le autorità dello stato asiatico hanno deciso di prolungare la permanenza di Avatar 2 nei cinema, andando ben oltre i canonici 30 giorni consentiti per le pellicole statunitensi importate nel paese.

Il secondo capitolo della pellicola ambientata su Pandora è stato rilasciato in Cina il 16 dicembre 2022 e secondo le stringenti regole del paese, avrebbe dovuto lasciare le sale entro il 15 gennaio 2023. Un portavoce della Disney in Asia ha però confermato a Variety che ciò non accadrà e che il film sarà visibile al pubblico almeno fino alla metà di febbraio e con lui, anche Il gatto con gli stivali 2 potrà restare al cinema ancora per qualche tempo.

Una simile e inusuale scelta dipende sicuramente dagli ingenti incassi di Avatar 2 che è anche riuscito anche a superare Il Re Leone, diventando uno dei migliori incassi di tutti i tempi, posizionandosi per il momento al settimo posto in questa speciale classifica.

Dove riuscirà ad arrivare il film di James Cameron? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.