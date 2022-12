Avatar 2, il produttore Jon Landau parla del futuro della saga tra nuovi biomi e clan!

Jon Landau è da lunghissimo tempo collaboratore di James Cameron. Questo gemellaggio si è confermato anche in Avatar 2. In una recente intervista a Collider il produttore ha raccontato come i futuri film della saga esploreranno nuovi aspetti di Pandora e come la tecnologia abbia cambiato il cinema.

Il lavoro fatto da James Cameron nel 2009 ha fatto scuola, dando il via ad una introduzione sempre più capillare della CGI nel mondo del cinema, fino a diventare parte integrante dei film. Riguardo ciò il produttore Jon Landau ha parlato di come, all'epoca e ora, il loro obiettivo sia quello di rendere sempre più integrati al cinema questi mezzi artistici. "I nostri strumenti permettono di vedere cosa potrebbe esserci. E non vogliamo la proprietà su questi. Vogliamo che questi diventino onnipresenti in modo che sempre più cineasti li utilizzino" ha detto.

James Cameron ha parlato della CGI dei film Marvel proprio analizzando il lavoro fatto dalla casa di produzione. Landau sembra un pò più aperto a riguardo dicendo come voglia rendere sempre più fruibile a tutti l'utilizzo di questa tecnologia. "Spero che apra una porta ad altri registi che se ci credono davvero, se lo sognano, possono farlo. Perché voglio vedere quei film. Voglio provare quei film. Non farsi limitare da ciò che pensi si possa fare. Se lo sogni, si può fare" ha detto Landau. Il produttore ha parlato anche del futuro della saga e di come si aspiri a raccontare sempre di più ogni sfaccettatura di Pandora inclusi nuovi biomi e nuovi clan.

Lo stesso Landau aveva svelato la straordinarietà di Avatar 2 dopo l'uscita del primo trailer.