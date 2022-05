Avatar 2, ecco le prime reazioni al trailer: 'James Cameron l'ha fatto di nuovo!'

I fortunati che hanno potuto partecipare all'anteprima mondiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia hanno potuto avere un piccolo bonus ulteriore durante la serata, ovvero il primo trailer di Avatar: The Way of Water, sequel del film campione di incassi globale di James Cameron, che arriverà nelle sale 13 anni dopo l'originale.

Insieme alle prime reazioni a Doctor Strange 2, sono arrivate anche quelle che hanno potuto commentare il primissimo trailer del sequel di Avatar, che lo ricordiamo arriverà nelle sale di tutto il mondo il 13 dicembre 2022.

C'è chi afferma: "Ho visto il trailer di Avatar: The Way of Water 10 volte e l'ho amato ogni volta. Non vedo l'ora di vedere il film completo a dicembre!". Poi ancora: "Ho appena visto il trailer in 3D di #AvatarTheWayOfWater. La CGI e l'elemento 3D sembrano grandiosi. Non è stato rivelato molto della trama, ma sembra essere straordinario dal punto di vista visivo (ovviamente)".

Ancora leggiamo tra le reazioni: "Il trailer di #AvatarTheWayOfWater è assolutamente stupefacente. Valeva la pena aspettare per quanto è avanzata la tecnologia. Nuovi personaggi da ammirare e quella che sembra essere una storia interessante. Non vedo l'ora di vederlo dopo aver visto questo trailer!". Murphy's Multiverse commenta: "Alcuni dei minuti visivamente più stupefacenti che abbia mai visto proiettati su uno schermo cinematografico. Bellissimo".

In parecchi ora si spiegano perché ci siano voluti 13 anni di lavorazione: "Ho appena visto il trailer di #AvatarTheWayOfWater in dolby 3D e ora capisco perché ci sono voluti 13 anni per fare questo sequel. Nessuno di noi è pronto per questo nuovo capolavoro cinematografico".

C'è chi afferma che il team di effetti speciali può già cominciare a scrivere il suo discorso di ringraziamento per i prossimi Oscar: "Più di 12 anni dopo, ho finalmente visto il trailer di #AvatarTheWayOfWater. E... sì, è molto bello! Non vengono rivelati molti dettagli sulla storia, ma il team degli effetti visivi può iniziare a scrivere già ora il suo discorso di ringraziamento per gli Oscar".

Nell'attesa che il filmato approdi online, ecco le prime immagini del trailer di Avatar 2.