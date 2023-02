Avatar 2 senza precedenti: record di vittorie VES Awards, James Cameron fa piazza pulita

James Cameron si conferma uomo dei record: con Titanic che ancora detiene i due primati più importanti agli Oscar in fatto sia di vittorie che di nomination, Avatar: La via dell'acqua replica stabilendone uno senza precedenti ai VES Awards, gli 'Oscar degli effetti speciali'.

Il sequel di Avatar ha letteralmente dominato la 21a edizione dei VES Awards con un'ondata di premi senza precedenti, vincendo ben 9 delle sue 14 nomination da record, tra cui quella per il miglior film fotorealistico e la nuova categoria, 'The Emerging Technology Award', per il suo innovativo set di strumenti per l'acqua.

Sebbene la prestigiosa società onoraria degli effetti visivi (composta da 4.500 membri in 45 paesi in tutto il mondo) non sia stata un affidabile riferimento per gli Oscar negli ultimi anni - premiando il film che avrebbe vinto agli Academy Awards nella categoria dei VFX solo due volte negli ultimi sei anni - nel caso di Avatar: La via dell'acqua probabilmente sarà un buon profeta. Il film ha vinto anche i premi per 'Il personaggio in un film fotorealistico' (Kiri), per 'Il paesaggio' (Il rift), per la fotografia, per 'Il modello' (la Sea Dragon), per la resa fotorealistica dell'acqua, per l'illuminazione dell'ambiente (acquatico), e per gli strumenti tecnici utilizzati sul set (la vasca per la simulazione delle onde). Il precedente record in fatto di nomination apparteneva ad Avatar (neanche a dirlo) con 11 nomination e 5 vittorie nel 2009.

Presentato da Patton Oswalt al Beverly Hilton Hotel, la cerimonia ha visto anche la vittoria di Pinocchio di Guillermo del Toro (da Netflix) - il favorito per l'Oscar per il miglior film d'animazione - con tre premi, Thirteen Lives di Prime Video e The Lord of the Rings: The Rings of Power sempre di Prime Video, con tre premi.

