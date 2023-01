Avatar 2 fuori dal podio in Italia per la prima volta dall'uscita: ecco chi lo ha superato

Avatar La via dell acqua ha superato Avengers Infinity War a livello globale diventando il quinto maggior incasso della storia del cinema, ma proprio in queste ore in Italia ha iniziato a rallentare il ritmo cedendo le prime posizioni della classifica del box office alle nuove uscite.

Infatti, per la prima volta dalla sua uscita, datata 14 dicembre 2022, il film di James Cameron è scivolato in quinta posizione, uscendo direttamente dal podio pochi giorni dopo aver ceduto la prima posizione al nuovo film di Me contro Te: negli incassi di ieri giovedì 26 gennaio, Me Contro Te Il Film – Missione Giungla è rimasto in testa con un incasso di altri 70mila euro (in calo del 71% rispetto al giorno di debutto) che portano il totale di 2,8 milioni.

In seconda posizione sale Babylon, che ha raccolto altri 65mila euro portando il suo totale a 1,1 milioni di euro, mentre il podio è chiuso dalla new entry The Plane, che con 61mila euro incassati ieri è salito ad un totale di 118mila euro, un buon bottino in vista del suo primo week-end. In quarta posizione un altro esordio, Il primo giorno della mia vita, che ha debuttato con 54mila euro, mentre appunto Avatar: La via dell’acqua, sceso in quinta posizione, ha incassato 54mila euro, che portano il totale a 42,4 milioni.

Ricordiamo che nel week-end in arrivo, Avatar: La via dell'acqua supererà Star Wars: Il risveglio della Forza, diventando il quarto miglior incasso della storia del cinema. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.