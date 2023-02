Oscar 2023, Avatar 2 e Pinocchio stravincono agli Annie Awards 2023: ecco com'è andata

Gli Oscar 2023 si stanno delineando con Everything Everywhere davanti a tutti dopo la vittoria ai PGA Awards, e il quadro si fa sempre più completo anche per quanto riguarda l'animazione e gli effetti speciali grazie agli Annie Awards 2023 consegnati in queste ore.

Pinocchio di Guillermo del Toro è stato il grande protagonista della 50a edizione degli Annie Awards, alla quale si è presentato con un numero record di 9 nomination (il più alto di quest'edizione) e dalla quale è uscito con cinque premi, superando Marcel the Shell With Shoes On e Il gatto con gli stivali: L'ultimo desiderio, che hanno vinto invece tre e due premi rispettivamente. Da segnalare che in vent'anni, vale a dire da quando è stato istituito l'Oscar per il miglior film d'animazione, il film che ha vinto agli Annie ha poi vinto anche agli Oscar per ben quattordici volte, l'ultima volta con Soul della Pixar: l'anno scorso gli anni vennero dominati da The Mitchells vs the Machines, con otto premi su otto nomination, incluso il premio per il miglior lungometraggio animato, ma l'Oscar successivamente andò a Encanto della Disney (stessa cosa l'anno prima, quando Klaus di Netflix vinse agli Annie ma agli Oscar vinse Toy Story 4). La tendenza dunque sembrerebbe quella di premiare, in sede di Oscar, i film arrivati in sala rispetto a quelli passati solo per piattaforma, e anche per questo Pinocchio di Guillermo del Toro dovrebbe avere la vittoria in pugno agli Oscar, dato che Netflix gli ha concesso anche una distribuzione tradizionale sul grande schermo in tutto il mondo.

Non dovrebbero esserci grosse sorprese neanche nel campo degli effetti speciali: agli Annie ha trionfato Avatar: La via dell'acqua di James Cameron, che ha portato a casa i premi nelle categorie dei 'Migliori effetti animati in una produzione live-action' e 'Migliore animazione dei personaggi in un film live-action', cementando quello che dovrebbe essere uno degli Oscar più ovvi dell'edizione 2023.

La 95esima edizione degli Academy Awards si terrà il 12 marzo prossimo. Per prepararvi al meglio, recuperate tutte le nomination agli Oscar 2023.