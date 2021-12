Avatar 2: ci sarà un personaggio umano, figlio adottivo di Jake e Neytiri!

Avatar 2 è sempre più vicino all'arrivo, e iniziano ad arrivare le prime notizie sulla trama del film di James Cameron. Il regista ha recentemente dichiarato che i sequel di Avatar potrebbero essere ambientati sulla Terra, e in effetti questo capitolo, da quanto apprendiamo adesso, introduce un personaggio umano.

Si tratta di Miles Socorro, aka Spider, che sarà interpretato da Jack Champion. Spider, come già menzionato, è umano, ed è stato adottato dai Na’vi Jake e Neytiri. I due, in verità, nella loro famiglia hanno anche dei figli Na'vi: Neteyam, di cui a vestire i panni sarà Jamie Flatters, Lo’ak interpretato da Britain Dalton, e Tuktirey portata sullo schermo da Trinity Bliss.

Il prossimo capitolo ci riporterà su Pandora ben 13 dopo il primo film, uscito nelle sale nel lontano 2009. E' proprio qui che è nato Spider, nella base militare, troppo piccolo per essere riportato sulla Terra e dunque preso in affidamento da Jake e Neytiri, che lo hanno cresciuto. Sicuramente, considerando le avventure che i protagonisti potrebbero trovarsi a vivere, sarà interessante vedere anche un umano nel gruppo.

"Jake lo ha accolto, ma Neytiri lo ha visto da sempre come una di quelle persone che hanno distrutto casa sua e ucciso suo padre", ha detto il produttore Jon Landau a Empire in merito al nuovo personaggio. "Quindi ci sono tutte queste dinamiche in gioco." Dinamiche che saranno dunque al centro della narrazione, e che potrebbero dare vita a conflitti molto intriganti.