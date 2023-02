Avatar 2 perderà il primo posto in classifica negli USA? 'Colpa' di un altro maestro

Nello scorso week-end Avatar: La via dell'acqua di James Cameron è diventato il quarto miglior incasso nella storia del cinema, ma ha anche segnato il settimo weekend consecutivo da primo in classifica negli USA: questa settimana, però, il record potrebbe essere interrotto.

Lo avevamo tirato in ballo l'altro giorno proprio nell'analizzare il record dei film col maggior numero di weekend consecutivi in prima posizione, e a quanto pare ci avevamo visto giusto: secondo i primi dati di mercato forniti da Deadline, infatti, Bussano alla porta di M Night Shyamalan dovrebbe detronizzare Avatar: La via dell'acqua negli USA, impedendo al sequel di James Cameron di allungare il proprio record a otto settimane consecutive in testa al box office nord-americano.

Il thriller della Universal, che arriverà nelle sale statunitensi con un bollino rated-R, dovrebbe esordire con un totale compreso tra i 15 milioni e i 17 milioni da 3.600 sale, anche se non è chiaro quanto potrà fare Avatar: La via dell'acqua: chiaramente nessuno tende più a sottovalutare il suo potenziale, neanche ora che il film è giunto al suo ottavo weekend, e dato che la settimana scorsa in Nord-America il sequel di James Cameron ha incassato 16 milioni, il thriller di Shyamalan dovrà lottare con le unghie e con i denti per conquistare la vetta della classifica.

La notizia è che, per la prima volta dal 16 dicembre, giorno di uscita di Avatar 2 nelle sale statunitensi, il vincitore del week-end non è da dare per scontato alla vigilia. Nel frattempo, sempre rimanendo sul mercato domestico, Avatar La via dell acqua ha superato The Avengers, entrando ufficialmente nella top10 dei maggiori incassi della storia del cinema americano.