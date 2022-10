Avatar 2, ecco perché James Cameron ha voluto Sigourney Weaver per una quattordicenne

Dopo tanti anni di mistero, la scorsa estate è stato finalmente svelato il sorprendente ruolo di Sigourney Weaver in Avatar 2, quello della figlia quattordicenne Na'Vi dei protagonisti Jake e Neytiri: ma per quale motivo James Cameron ha voluto assolutamente l'attrice nel sequel?

Sigourney Weaver in persona, che nel primo Avatar uscito nel 2009 aveva interpretato la defunta dottoressa Augustine, lo ha spiegato nel corso di una nuova intervista con il New York Times, sottolineando come la scelta di casting di James Cameron potrebbe non essere così strana come appare a prima vista:

"Ricordo che quando Jim alla fine prese la decisione, mi disse: 'Puoi farlo perché sei così immatura! Non lo sa nessuno tranne me, ma ammettiamolo: sei una persona molto immatura, Sig!" ha ricordato Sigourney Weaver con una risata. "E mi sta benissimo detto da lui, perché io invece penso che Jim abbia circa 16 anni, quindi la sua visione di me non è così sbagliata! Ma a parte questo, è stato incredibilmente eccitante liberare la mia quattordicenne interiore e perfezionarla, perché avere 14 anni non è solo divertimento. Penso che tutti ricordiamo quanto a volte possa essere straziante quell'età e come le cose sembrino spesso molto ingiuste in quel momento della nostra vita. Se interpreti una persona sensibile come una ragazza di 14 anni, avrai davanti a te un intero mondo di avventure".

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre nelle sale italiane. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.