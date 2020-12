Avatar 2: perché James Cameron è ossessionato dalle sequenze sott'acqua?

Dopo Titanic, Kate Winslet è tornata in acqua per colpa di James Cameron. Le difficili riprese in apnea potrebbero essere il piatto forte di Avatar 2 e il regista sembra esserne davvero ossessionato.

La produzione sta usando delle nuove tecnologie per poter alzare ancora di più l'asticella di ciò che è possibile effettuare sott'acqua dal punto di vista cinematografico. Il tutto viene complicato dall'impiego costante di motion-capture per riproporre le altissime creature azzurre di Pandora e, come avvenuto nel primo film, sembra che anche qui il regista sia pronto a proporre qualcosa di visivamente sbalorditivo.

Non dobbiamo scordarci che il mare è stata una presenza costante nella filmografia di Cameron, che debuttò nel 1982 con Piranha II: The Spawning, un film di serie B divenuto presto un cult. È tornato poi ad esplorare gli abissi marini con The Abyss, considerata una delle produzioni più travagliate del cinema moderno. Già qui Cameron aveva iniziato a sperimentare e a proporre trovate per le sequenze in apnea, non disponendo ovviamente delle tecnologie odierne.

Uno dei film più noti con protagonista il mare è ovviamente Titanic. Nel film del 1997 Cameron sfruttò al massimo la CGI e il lavoro degli stuntman per rappresentare al meglio il naufragio della nota nave da crociera. Nel 2003 tornò a mostrare al mondo le sue idee sulle riprese marine nel documentario Ghosts of the Abyss e nel 2005 collaborò con la NASA per esplorare le profondità in Aliens of the Deep. La sua passione lo ha poi condotto a guidare il suo sottomarino personale, il Deepsea Challanger, in una avventurosa esplorazione.

In alcuni frangenti le riprese di Cameron sono state giudicate poco accurate dal punto di vista scientifico e frutto più che altro della sua sfrenata ossessione per gli abissi marini, ma non c'è dubbio che sia riuscito a rendere affascinante la questione. Cosa riuscirà a fare con Avatar 2? Qualcosa di grande, a giudicare dal record di apnea effettuato da Kate Winslet.