Avatar 2, parla il produttore Jon Landau: 'Il 3D è un elemento creativo'

Quando Avatar uscì al cinema, tutti lo avevano indicato come il film che bisognava assolutamente vedere in 3D. Parliamo di un periodo in cui il 3D faceva capolino in sala, e molti film venivano convertiti in questo formato per creare un'esperienza più coinvolgente. Ora il produttore di Avatar 2 Jon Landau spiega cosa sbagliano tanti film con il 3D.

Il tema 3D è tornato in auge recentemente grazie al successo di Doctor Strange 2, che secondo alcune stime, con questa versione avrebbe portato in sala molte persone. Infatti il 10% degli spettatori è stato disposto a pagare il 20-30% in più per un biglietto 3D. Ora, ovviamente, ci si aspetta che anche Avatar: La via dell'Acqua, dopo il successo del trailer, attiri una grande quantità di persone con la sua versione 3D. Secondo Landau, questo formato funziona meglio quando è realizzato direttamente con il film rispetto a quando avviene invece la conversione in post che evidenzia solo alcuni elementi con questa tecnica. Ed è proprio questo uno dei punti di forza di Avatar.

"Credo che quello che è successo [in passato] sia che alcune persone si sono perse, e c'è stato un periodo in cui le persone hanno sentito che convertire qualcosa in 3D avrebbe reso il film migliore" ha dichiarato Landau in merito a una tendenza che è stata in voga per anni. "Il 3D non modifica il film, il 3D esacerba qualunque cosa sia il film. Credo che le persone lo facessero come un processo che viene dopo, invece di [usare] il 3D come elemento creativo - non diverso dalla luce, non diverso dalla messa a fuoco, non diverso dal movimento della camera- rispetto al quale un regista ha bisogno di avere una sensibilità che gli permetta di capire come usarlo per migliorare la narrazione."

E voi, siete d'accordo con queste parole? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto in attesa del suo sequel Avatar torna al cinema in Italia!