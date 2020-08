Avatar 2, nuovo sguardo al film: ecco James Cameron sul set

Dopo aver visto il concept di un nuovo veicolo realizzato da James Cameron per Avatar 2, il nuovo capitolo della saga torna a mostrarsi grazie a delle nuove foto dal set pubblicate dal produttore Jon Landau.

La prima immagine, che potete trovare nel post in calce all'articolo, mostra il set di un laboratorio da campo situato in Nuova Zelanda, dove si stanno attualmente svolgendo le riprese del nuovo capitolo. Nella seconda foto, come spiegato da Landau, vediamo invece Cameron che studia l'ambiente prima di iniziare a girare.

Faranno ritorno nel cast Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Matt Gerald, e Sigourney Weaver, mentre tra le new entry troveremo Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel e Jemaine Clement.

Come sappiamo i 20th Century Studios, ora in mano alla Disney, ha in programma ben quattro sequel di Avatar la cui uscita è prevista per dicembre 2022, 2024, 2026 e 2008 (le date sono cambiate in seguito alla pandemia. Per fortuna le riprese in Nuova Zelanda sono riparte senza intoppi ormai da diversi mesi, e dunque si spera che la produzione proseguirà come previsto in vista della nuova uscita.

Intanto, qui potete trovare le anticipazioni di Cameron sul look di Avatar 2.