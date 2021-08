Avatar 2: nuove foto dal set svelano dettagli sulla produzione de il Signore degli Anelli

Amazon ha recentemente pubblicato delle foto dal set di Avatar 2, il sequel del film di successo diretto da James Cameron. Come vediamo dalle immagini, il regista canadese sta girando alcune scene chiave in Nuova Zelanda, proprio nel luogo dove in precedenza si stavano svolgendo le riprese della serie targata Prime su Il Signore degli Anelli.

Questo non solo conferma che la Nuova Zelanda, con i suoi panorami mozzafiato, è il luogo migliore per i film sci-fi, ma anche che probabilmente lo spostamento della troupe della serie su Il Signore degli Anelli negli UK è dovuta anche a questo (ufficialmente è stato dichiarato che si tratta di motivi logistici/produttivi/di budget). La decisione di Amazon di pubblicare queste foto proprio adesso, a poco tempo dall'annuncio dello spostamento della troupe di LOTR, non sembra infatti casuale. Ha tuttavia catturato cattiva pubblicità per LOTR, perché quella dello spostamento è stata una scelta che a molti fan della saga non è piaciuta. Infatti, i libri di Tolkien sono profondamente legati alla Nuova Zelanda per il pubblico, perché con le sue ambientazioni è stata protagonista della trilogia di Peter Jackson e dei prequel.

La decisione di girare alcune scene di Avatar 2 in Nuova Zelanda, in ogni caso, resta interessante. Soprattutto considerando il fatto che il primo film era stato praticamente girato in studio, mentre oggi, con la nuova e sviluppata tecnica di motion-capture, è possibile anche girare in esterni senza problemi. Adesso ci si chiede come Cameron gestirà queste nuove possibilità, con la certezza che il risultato sarà sicuramente incredibile. Secondo quanto dichiarato dalla Disney i fan potranno vedere Avatar 2 e i suoi sequel molto presto.