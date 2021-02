Avatar 2, una nuova foto mostra un ospite speciale sul set del film

Manca ancora parecchio tempo prima che i nuovi film di Avatar possano arrivare sul grande schermo, ma sul set dei film si lavora sodo, e occasionalmente si vede girare anche qualche illustre ospite, come quello che vedete nella foto.

La pandemia ha rivoluzionato i piani di tutta l'industria dell'intrattenimento, ma per fortuna in molti casi si è riusciti a trovare il modo di proseguire con i lavori, come ad esempio è accaduto per le riprese dei sequel di Avatar.

Ma se per vedere il risultato finale ce ne vorranno ancora di mesi, ad aggiornarci costantemente sulla produzione dei film c'è Jon Landau, produttore delle pellicole e e storico collaboratore di James Cameron, che su Instagram continua a regalarci ogni volta delle piccole perle, avvicinandoci per quanto possibile al mondo di Pandora.

Questa volta è una foto dal dietro le quinte del film a stuzzicare la nostra curiosità, forse anche per il fatto che assieme a Cameron vediamo l'ideatore e showrunner di The Mandalorian Jon Favreau.

"Da vero fanboy quale sono, non potevo non scattare una foto di @jonfavreau sul set di Avatar, quando è venuto a farci visita durante le riprese a Los Angeles" ha scritto il produttore nella caption del post che trovate anche in calce al pezzo.

E come dargli torto: abbiamo "solo" due delle menti portanti di alcuni dei progetti più popolari e ambiziosi del panorama cinematografico e televisivo nella stessa foto. Chissà che si staranno dicendo...

Al momento, l'uscita di Avatar 2 nelle sale è programmata per il 16 dicembre 2022, con Avatar 3 il 20 dicembre 2024, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.