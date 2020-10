Avatar 2 non sarà il primo sequel di Avatar: ecco il nuovo progetto di James Cameron!

I tanto attesi sequel di Avatar sono ancora lontani a causa dei nuovi ritardi accumulati per il COVID-19, ma i fan della serie di James Cameron non rimarranno del tutto privi di nuovi contenuti ancora per molto.

La Dark Horse Comics sta infatti lavorando ad una nuova serie di fumetti legata ufficialmente al franchise di Avatar che debutterà all'inizio del prossimo anno. Intitolata Avatar: The Next Shadow, questa imminente serie limitata colmerà il divario tra il film originale del 2009 e il sequel, originariamente previsto per il 2014 e adesso con una data di uscita fissata a dicembre 2022.

La serie sarà suddivisa in quattro capitoli, ognuno dei quali sarà scritto da Jeremy Barlow e illustrato da Josh Hood. Jake Sully, il protagonista della serie cinematografica, sarà il personaggio principale dei fumetti, e insieme a lui - presumibilmente - appariranno anche altri personaggi centrali del film. Come riportato da THR, la serie partirà alcuni giorni dopo la distruzione dell'Albero Casa dei Na'vi, quando Jake si ritroverà a dover disinnescare i conflitti interni che minacciano di fare a pezzi il clan Omatikaya - compreso l'infido piano di qualcuno che vuole rimuoverlo dal clan per sempre.

Insomma Avatar: The Next Shadow inizierà pochi giorni dopo la fine di Avatar, con ake Sully permanentemente nel suo corpo Na'vi e alle prese affrontare con questioni politiche legate alla guida della tribù. Siete contenti di questo antipasto in attesa dei film di James Cameron? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti: