Avatar 2 non ha rivali, M3gan si accontenta: James Cameron vola oltre i 500 milioni USA

Nonostante al suo debutto M3gan, nuovo horror della Blumhouse prodotto da James Wan e Jason Blum, abbia vinto la giornata di venerdì 6 gennaio negli USA, Avatar: La via dell'acqua rimarrà primo in classifica anche durante il quarto week-end di programmazione sul mercato domestico.

Del resto la Disney ha aumentato gli schermi di Avatar 2 nei giorni scorsi, garantendo un numero maggiore di spettacoli quotidiani per soddisfare la domanda del pubblico, e anche se il film ha superato il punto di pareggio, andando così in profitto e rendendo ufficiali i sequel di Avatar, il ritmo non ha intenzione di abbassarsi. Stando agli analisti Avatar: La via dell'acqua incasserà ben 43 milioni nel suo quarto fine settimana domestico, una cifra notevole per un titolo 'vecchio' di un mese: il miglior quarto fine settimana di sempre è del primo Avatar (neanche a dirlo), che si attesta a 50,3 milioni, mentre al secondo posto in questo speciale graduatoria troviamo Top Gun: Maverick (44,6 milioni); Avatar 2 dovrebbe conquistare il terzo posto, superando The Force Awakens (42,3 milioni) e Black Panther (40,8 milioni).

Chiaramente la partita che più interessa a James Cameron è quella giocata su campo internazionale: il traguardo dei 2 miliardi per Avatar: La via dell'acqua è sempre più vicino, e mentre aspettiamo i risultati del quarto week-end anche negli altri mercati del mondo, vi segnaliamo che in Italia il film ha vinto anche il venerdì dell'Epifania, durante il quale ha conquistato altri 1,5 milioni di euro portando il proprio totale nazionale oltre i 34 milioni. Anche nel Bel Paese c'è un inseguimento significativo, dato che Avatar 2 è in corsa per superare Il re leone (37 milioni) e diventare il settimo miglior incasso di sempre nel nostro mercato.

Prima di chiudere, infine, una rapida citazione per riconoscere il successo di M3gan, che chiuderà il suo week-end d'esordio con 27 milioni nei soli Stati Uniti.