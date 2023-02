Avatar 2 non ce la farà? È testa a testa al box office globale, ma Titanic salpa di nuovo

La battaglia al box office tra Avatar La via dell acqua e Titanic si giocava sul filo di lana, ma alla fine a quanto pare il sequel della saga di Pandora non riuscirà a sorpassare il kolossal del 1997 con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Come mai? Semplice: al momento della stesura di questo articolo, e quindi ancora in attesa degli incassi globale di giovedì 9, Avatar 2 dista ancora 16 milioni da Titanic: una cifra da niente, per il sequel dei record, che probabilmente sarebbe riuscito a colmarla durante il week-end in arrivo...se non fosse che tra ieri e oggi Titanic tornerà nelle sale di tutto il mondo, dalle quali ci si aspetta che tornerà primo in classifica rispondendo dunque al fuoco di fila de La via dell'acqua e aumentando il divario che separa i due film di James Cameron (Titanic ha già debuttato primo in Italia, nella giornata di ieri, nonostante Sanremo).

Avatar: La via dell'acqua ha effettivamente battuto Titanic a livello internazionale, un mercato che include tutti i box office globali tranne quello domestico, dove il sequel ha generato un totale di 1,538 milioni di incassi, una cifra inferiore solo a quelle del primo Avatar ($ 2,1 miliardi) e Avengers: Endgame ($ 1,9 miliardi). Tuttavia a livello globale (dunque includendo anche gli incassi in Nord-America, dove La via dell'acqua ha incassato 'solo' 636 milioni di dollari) Titanic è ancora al terzo posto con 2,194 miliardi, con La via dell'acqua a quota 2,178.

Sarà davvero interessante scoprire come si comporteranno i due film di James Cameron in questo testa a testa inedito a livello globale: restate con noi per tutti i numeri che arriveranno nel corso del week-end.