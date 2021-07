Avatar 2, Michelle Yeoh:'Ecco perché ho voluto far parte del cast'

A distanza di 11 anni dall'uscita nelle sale, Avatar di James Cameron rimane uno dei film che hanno portato sul grande schermo innovazioni incredibili dal punto di vista degli effetti visivi e della tecnologia 3D. Da tempo il regista ha confermato la produzione di nuovi capitoli e tra le new entry compare anche Michelle Yeoh.

La star malese di La tigre e il dragone affianca Kate Winslet, Edie Falco e i ritorni di Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang.

Intervistata di recente, Yeoh ha raccontato le sensazioni provate lavorando con James Cameron.



"Ho detto a James 'Non so perché sono qui, sono qui perché sei un genio e io sono la più grande fan. Voglio dire, sarei la tua signorina del caffè. Vorrei solo venire qui, sedermi e guardarti' perché è davvero un genio. Ha creato questi mondi fantastici e non c'é fine. Ti siedi lì in soggezione e ascolti, e lui è molto generoso e condivide, quindi rende la vita così facile" ha dichiarato l'attrice.

Michelle Yeoh sarà nel cast di Shang-Chi, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe. Nonostante sia un'interprete affermata da tempo, Yeoh ha dichiarato tutto il suo amore da fan nei confronti del regista di Titanic.



Nonostante le belle parole dell'attrice, probabilmente lavorando al primo film le cose andarono diversamente: James Cameron si è pentito del suo comportamento sui set, dichiarando di essere stato 'un dittatore'.