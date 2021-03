Avatar 2, Michelle Yeoh combatte con James Cameron in una nuova foto dal set

I lavori sulla saga di Avatar procedono spediti: come probabilmente saprete, le riprese del primo sequel del kolossal diretto da James Cameron sono già terminate, mentre hanno contestualmente già preso il via le operazioni inerenti ad Avatar 3, con il regista di Titanic che sembra avere già ben chiari i piani per il prosieguo del franchise.

Nonostante il coronavirus e le sale chiuse, dunque, la crew di stanza a Pandora continua a lavorare alacremente su quelli che si prospettano essere tra i film più attesi dei prossimi anni: nonostante l'inevitabile stanchezza, comunque, il clima sul set sembra essere decisamente disteso, almeno a giudicare dalle foto circolate in queste ore.

Una di queste, in particolare, è stata pubblicata su Instagram dal produttore Jon Landau e ci mostra James Cameron in persona intento, presumibilmente, a farsi impartire delle lezioni di arti marziali da Michelle Yeoh, una delle new entry nel cast di questo attesissimo Avatar 2. I nostri sembrano divertirsi davvero un mondo: speriamo che nessuno dei due si sia fatto prendere la mano mandando al tappeto l'avversario!

Recentemente, intanto, Avatar ha superato Avengers: Endgame riconquistando il trono di film dall'incasso più alto di sempre; a tal proposito, gli stessi Marvel Studios si sono complimentati con Avatar per aver (almeno momentaneamente) vinto quest'epica sfida all'ultimo biglietto.