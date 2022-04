Avatar 2, Michelle Yeoh anticipa il suo ruolo misterioso e loda il genio di James Cameron

Mentre i fan attendono con trepidazione il primo trailer di Avatar 2, l'attrice cinese Michelle Yeoh ha parlato del suo ruolo misterioso nel nuovo film della saga fantascientifica di James Cameron, lodando il talento geniale dell'autore di Titanic e Terminator.

L'attrice ha anticipato che non apparirà solo in Avatar 2, ma anche nei successivi sequel del franchise ex-Fox ora in mano alla Disney, ma la segretezza le impone ovviamente di non rivelare dettagli top secret: "Quindi sì, sono nei tanti sequel di Avatar e come saprete non possiamo parlarne molto. Ma è James Cameron! Dai! Interpreterei la signora del tè che appare sullo sfondo pur di lavorare con James Cameron! Abbiamo girato per alcune settimane e sono rimasta sbalordita dal lavoro che ha fatto, da quello che sta facendo, dall'energia che porta con sé. È semplicemente un genio, è un genio che cammina tra noi. E mi è davvero piaciuta l'esperienza sul suo set, e non vedo l'ora di tornarci presto, spero."

Michelle Yeoh, divenuta famosa in occidente per il suo ruolo da Bond-Girl in 007 Il domani non muore mai e nel successivo La tigre e il dragone, che insieme a Roma di Alfonso Cuarón è ancora oggi il film 'straniero' più nominato di sempre agli Oscar con dieci candidature, è stata vista recentemente nel film del Marvel Cinematic Universe Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli, e anche nell'action Gunpowder Milkshake, in Italia uscito in esclusiva su Prime Video. Secondo voi che ruolo avrà nella saga di James Cameron? Ditecelo nei commenti.

