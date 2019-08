Avatar 2: Michelle Rodriguez fa visita a James Cameron e Jon Landau sul set

Nelle scorse ore il produttore Jon Landau ha pubblicato sui propri canali social alcune foto dal set di Avatar 2, dove l'attrice Michelle Rodriguez si è recata a sorpresa per far visita a James Cameron e agli altri membri della troupe.

Come alcuni di voi sicuramente ricorderanno, la Rodriguez aveva uno dei ruoli principali nell'Avatar originale, uscito ormai dieci anni fa. Queste le parole che il produttore Landau ha condiviso sulla sua pagina ufficiale Facebook:

"Il pilota SecOps Trudy Chacon è stato visto volare a Wellington, in Nuova Zelanda? No, è solo la nostra amica Michelle Rodriguez che è venuta a trovarci sul set. Vederla insieme con James Cameron, Garrett Warren e gli altri è stato come rivivere i vecchi tempi."

Ricordiamo che le riprese di Avatar 2 sono attualmente in corso con la Disney, proprietaria del franchise dopo la fusione con Fox, che ha fissato la nuova data di uscita al 17 dicembre 2021.

Inizialmente Avatar 3 era previsto per l'anno successivo al primo sequel, ma una volta salita in cattedra la major ha deciso di alternare le sue uscite cinematografiche delle festività natalizie tra la saga di Avatar e quella di Star Wars: a natale 2022 vedremo quindi un nuovo film di Star Wars, ancora senza titolo, mentre a natale 2023 sarà il turno di Avatar 3 e così via.

Di conseguenza Avatar 4 e Avatar 5, gli ultimi due capitoli previsti da James Cameron, arriveranno rispettivamente per natale 2025 e natale 2027. Se tutto andrà secondo i piani, quindi, il franchise si concluderà quasi 20 anni dopo l'uscita del primo film.

