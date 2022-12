Avatar 2, il mercoledì migliore dell'anno? I numeri lo confermano, e che numeri!

Non sempre le previsioni si rivelano corrette, ma non è proprio il caso del secondo film di James Cameron: infatti Avatar 2 ha superato il miliardo, e non accenna affatto a fermarsi: il sequel continua a battere record su record. Si aggiudica infatti il titolo di "miglior mercoledì del 2022".

Conquistato il miglior martedì del 2022 con la modica cifra di 24.1 milioni, Avatar prevede di vincere la settimana intera: con 20.4 milioni, raggiunti lo scorso mercoledì, il sequel di James Cameron si aggiudica il miglior mercoledì dell'anno.

Ma non è tutto: a livello di box office globale Avatar: La via dell'acqua è arrivato a 1.100.6 miliardi, sempre mercoledì scorso.

Una cifra davvero enorme, considerando che il sequel è uscito il 14 Dicembre 2022. Sono inoltre numeri che non si arresteranno facilmente, infatti con i dati di questa settimana, Avatar: La via dell'acqua potrebbe toccare il tetto dei 2 miliardi, cifra prevista per avere un profitto dignitoso per il sequel (ma poi presto smentita, poiché a quanto pare basteranno 1.3 miliardi per ottenerlo, facendo pensare ad un bluff di James Cameron).

In Italia, oltre alla notizia del superamento di Spiderman: No Way Home in Italia (con 24.08 milioni in totale), pare che entro la prossima settimana il sequel potrebbe superare addirittura Avengers: Endgame (che aveva raggiunto i 30 milioni di euro).