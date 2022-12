Avatar 2 si mangia gli effetti speciali Marvel, James Cameron: 'Thanos? Ma per piacere!'

Secondo il regista e sceneggiatore canadese James Cameron, sicuramente molto obiettivo e per niente di parte, gli effetti speciali di Avatar: La via dell'acqua si 'mangeranno' quelli dei film dei Marvel Studios, in particolare dal punto di vista della motion capture.

Come saprete, James Cameron ha passato tutti questi anni a lavorare ad Avatar 2 per sviluppare una tecnologia che gli permettesse di utilizzare la motion capture direttamente sott'acqua, con riprese dal vivo subacquee che aumenteranno il realismo del mondo sottomarino di Pandora (quindi niente acqua finta come in Aquaman, Black Panther: Wakanda Forever o il futuro La sirenetta). Per questo, l'autore è convinto che non ci sarà partita dal punto di vista della spettacolarità, in particolare quando si parla di 'resa' delle espressioni emotive dei volti dei personaggi.

"Ovviamente i grandi film di fumetti hanno guidato il settore in questi anni dal punto di vista degli effetti speciali, la crescente ondata di qualità tecnica riguarda tutta l'industria", ha detto Cameron in un'intervista esclusiva a ComicBook. "Ma il nostro team di WETA Digital si migliora costantemente. Detto questo, WETA Effects, come viene chiamato ora, è il migliore. Giusto? Industrial Light & Magic fa un ottimo lavoro, ma quando si tratta delle espressioni facciali che abbiamo creato per questo film... Thanos? Fatemi il piacere. Chi ha visto Avatar: La via dell'acqua lo sa. Non è nemmeno lo stesso campionato. WETA è un altro pianeta."

Avatar: La via dell'acqua uscirà in Italia il 14 dicembre. Per altre novità ecco i nuovi poster e la durata ufficiale di Avatar 2.