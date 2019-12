Avatar 2, Kirk Krak : 'Non sarà Aquaman. Sarà il più grande film mai girato sott'acqua'

Il primo trailer di Avatar 2 non arriverà molto presto, ma nel frattempo possiamo esplorare alcuni retroscena sulla monumentale produzione del film di James Cameron grazie ad uno degli addetti ai lavori, appena rientrato da due anni di lavorazione tra Nuova Zelanda e Los Angeles.

Kirk Krak, fondatore di Performance Freediving International, ha infatti parlato della sua esperienza sul set durante una recente intervista con DeeperBlue.com, durante la quale ha anche evidenziato le principali differenze con l'Aquaman di James Wan.

"Se consideriamo che questi sequel dureranno circa 3 ore, il secondo è descritto come più concentrato sul lato oceanico di Pandora. James Cameron è appassionato di immersioni subacquee e vuole condividere una visione molto ispirata del mondo sottomarino" ha detto Krak. "Possiamo dire con tranquillità che, anche se sarà ambientato nel futuro, su un altro pianeta con i Na'vi e i Metkayina... Avatar 2 sarà il più grande film mai girato sott'acqua."

Krak ha poi aggiunto: "Non è Aquaman. Nessuno è stato appeso a dei cavi con un ventilatore puntato sul viso e l'acqua sparata per dargli un aspetto 'bagnato'. Questo film è stato girato sott'acqua con una tecnica chiamata 'wet-for-wet', non 'dry-for-wet'. Perciò quando vedrete Kate Winslet, Sigourney Weaver e i ragazzi nuotare sott'acqua, lo hanno fatto davvero per diversi minuti alla volta."

La troupe, come ha spiegato Krack, ha organizzato più di 200.000 immersioni tra cast, addetti alla sicurezza, operatori, e tecnici degli effetti speciali "senza alcun incidente da quando sono arrivato". In media, Krack arrivava sul set alle 7.30 del mattino e iniziava ad immergersi verso le 8.30, per poi rimanerci per circa 12 ore o anche di più, quando erano presenti i membri principali del cast.

"Senza esagerare, vi dico che sono stato in acqua per più di 5.000 ore. Nel giorno di lavoro più intenso, io e il mio collega Chris Denison abbiamo trattenuto il respiro per circa 3 ore e mezza" ha spiegato Krak.

Avatar 2, lo ricordiamo, arriverà al cinema il 17 dicembre 2021. Per altre notizie sul film, vi rimandiamo alle foto dal set di Avatar 2 pubblicata da Jon Landau.