Avatar 2, Kate Winslet rivela: "Tornare a lavorare con Cameron è stato straordinario"

A quasi venticinque anni di distanza da Titanic, Kate Winslet e James Cameron sono tornati a lavorare insieme per il prossimo impegno cinematografico del regista campione di incassi: i sequel di Avatar. Sappiamo infatti che l'attrice Premio Oscar sarà almeno nei prossimi due film del franchise girati insieme con il primo in arrivo nel 2022.

Nel corso di una videointervista concessa a Lorraine in occasione della sua promozione al film Mare of Easttown che la vede coinvolta, Winslet ha raccontato la sua esperienza sul set dei sequel di Avatar dove ha potuto riabbracciare James Cameron, he già la diresse nel kolossal Titanic: "L'aspetto che mi ha maggiormente colpito di Avatar è quello connesso al nostro ambiente e a tematiche quali la deforestazione. Dopo aver visto il primo film, sono rimasta a riflettere per molto tempo. Essere tornata a lavorare con James Cameron è stato straordinario. Essere sbarcata su Pandora insieme a lui e allo straordinario team di creativi è stato come bere una Kool-Aid [bevanda aromatizzata americana, ndr.]. A me è successo proprio questo.

La maggior parte dei dettagli riguardanti la trama del film sono ancora tenuti sotto segreto, ma grazie alle anticipazioni sappiamo che gran parte dell'azione si svolgerà sott'acqua. Il regista James Cameron ha spiegato che il popolo marino di Pandora, di cui fa parte anche Ronal (il personaggio interpretato da Kate Winslet), vive in un villaggio costruito sulla barriera corallina chiamato Metkayina (lo abbiamo visto di recente in una suggestiva concept art di Avatar 2) sotto la guida del capo clan Tonowari.

Avatar 2 uscirà nei cinema di tutto il mondo il 16 dicembre 2022. Nel frattempo il primo film si è ripreso il trono degli incassi superando Avengers: Endgame grazie alla sua ridistribuzione nelle sale cinesi.