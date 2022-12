Avatar 2, Kate Winslet e il record strappato a Tom Cruise: 'Si sarà stancato di sentirlo'

Impossibile a dirsi ma Kate Winslet ha battuto un record da tempo detenuto da Tom Cruise. In occasione delle riprese di Avatar 2, l'attrice ha realizzato una ripresa subacquea nel quale ha trattenuto il respiro per ben 7 minuti e 14 secondi. La Winslet ha immaginato come Cruise potrebbe aver reagito.

"Povero Tom. Voglio dire, non conosco affatto Tom – non l'ho mai incontrato in vita mia – ma sono sicura che si sta stancando molto di sentire questa storia di come ho battuto il suo record" ha scherzato l'attrice, lodando le imprese del collega e parlando di quanto le sia effettivamente piaciuto spingersi oltre i propri limiti. "L'ho adorato, però... Sono rimasta stupita di quanto fossi brava e di come continuassi a migliorare" ha detto.

Nonostante la Winslet avesse detto di non voler più lavorare con Cameron, il fascino del mondo di Pandora (e tanti soldi) pare l'abbiano portata a ritornare sui propri passi. Nel secondo capitolo di Avatar, l'attrice premio Oscar interpreta Ronal una guerriera appartenente al clan dei Metkayina. I nuovi gruppi sono una novità del secondo capitolo rispetto al primo in modo da approfondire sempre di più l'universo di Pandora in tutte le sue sfaccettature.

Mentre Kate Winslet continua a vantarsi dell'aver superato il record dell'icona action di Top Gun, lo stesso Tom Cruise ha fatto gli auguri ai fan lanciandosi nel vuoto in occasione delle riprese di Mission Impossibile. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!