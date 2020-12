Avatar 2, Kate Winslet racconta com'è tornare sott'acqua in un film di James Cameron

Dopo l'esperienza in Titanic, una volta Kate Winslet aveva detto che sarebbe tornata a lavorare con James Cameron "soltanto per un sacco di soldi". L'attrice ricorda ancora il set del film del 1998 come un incubo, eppure il sodalizio si è recentemente ricomposto grazie ad Avatar 2.

Curiosamente, anche per questo film, dopo aver raccontato il naufragio del celebre transatlantico, il personaggio di Kate Winslet si ritrova letteralmente sott'acqua. Lo scorso mercoledì l'attrice è intervenuta al Late Show di Stephen Colbert e ha raccontato alcuni aspetti della lavorazione di Avatar 2.

Il personaggio di Kate Winslet nel sequel è descritto come una "dea dell'acqua", e per affrontare le riprese subacquee la protagonista di Titanic ha raccontato di aver preso delle lezioni per imparare nuove tecniche di respirazione. Il risultato, grazie all'aiuto di un esperto di immersioni, è un personale record di apnea di oltre sette minuti.

L'attrice era al Late Show per presentare il suo nuovo film Ammonite, dove interpreta la paleontologa Mary Anning. Nei giorni scorsi, tornando ad Avatar 2, Kate Winslet aveva già raccontato com'è cambiato James Cameron dai tempi di Titanic. "Oggi è molto più calmo" aveva raccontato a Collider. "Penso abbia raggiunto il suo vero io, una cosa che si ottiene solo con l'esperienza."

L'uscita di Avatar 2 è al momento prevista per la fine del 2022. Sarà difficile, però, che Kate Winslet riesca nuovamente a girare le scene in apnea.