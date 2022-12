Avatar 2, Kate Winslet non voleva più lavorare con James Cameron:'Solo per tanti soldi!'

Kate Winslet è diventata una star conosciuta in tutto il mondo grazie all'interpretazione di Rose in Titanic di James Cameron. Dopo la complicata esperienza su quel set l'attrice aveva dichiarato che non avrebbe più lavorato con Cameron in futuro. Una decisione rientrata definitivamente con il suo ingresso nel cast di Avatar 2.

All'epoca Winslet disse che sarebbe tornata a lavorare con James Cameron soltanto se fosse stata pagata un sacco di soldi. Sono passati diversi anni dal set di Titanic e da quelle dichiarazioni e molte cose sono cambiate, come ha spiegato la stessa Winslet in un'intervista. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, uscito qualche giorno fa nelle sale cinematografiche.



"Non si possono confrontare. Sono due film così diversi. Letteralmente, l'unico filo conduttore è che c'è dell'acqua in entrambi ma per ragioni diverse e si comporta in maniera totalmente differente. Sono esperienze così distanti. Avevo compiuto 21 anni su quel set. Ora ho 47 anni. È passato molto, molto, molto tempo. Jim come regista, sai, come persona, siamo molto diversi, più anziani, e si spera che abbiamo imparato molto di più su come raccontare le storie ed essere collaboratori creativi" ha dichiarato l'attrice.



Kate Winslet ha dichiarato inoltre di aver trovato un James Cameron cambiato rispetto al passato, molto più calmo, in particolare al set di Titanic, condiviso negli anni '90.

Secondo lo stesso regista, Kate Winslet rimase un po' traumatizzata durante la lavorazione del film con Leonardo DiCaprio.