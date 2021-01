Avatar 2, Kate Winslet: 'Lavorare di nuovo con James Cameron è stato fantastico'

Intervistata di recente da Marc Maron durante il suo WTF Podcast, l'ottima e stimata Kate Winslet ha avuto modo di tornare a parlare della sua esperienza in Avatar 2, film che l'ha riunita con James Cameron, autore che nel 1997 la rese una star internazionale di successo grazie al grandioso Titanic.

Durante la chiacchierata con Maron, la Winslet ha avuto modo di parlare di questa nuova collaborazione con Cameron, spiegando: "Prima di tutto, ho seriamente perso il conto di quanti film stia girando contemporaneamente. Personalmente, ne ho fatti due in una volta sola, in tandem con lui. Il mio lavoro si è svolto interamente nel 2018... È stata un'esperienza straordinaria. Entri in questo enorme hangar per aerei dove tutto è possibile. Vogliamo volare? Vogliamo sfidarci in qualche duello con le lance sott'acqua? Certo, si può fare. Tutto si può fare lì. Per me è stato meraviglioso far parte di una macchina così ben oliata, con artisti e tecnici tanto talentuosi".



Paragonando il lavoro a quello di Titanic, ha poi aggiunto: "Adesso James ha molto più tempo e molte più risorse per concludere la sua epopea di Avatar di quanto non ne avesse con Titanic. È entrato in questo processo creativo personale, a un ritmo tutto suo, ed è davvero molto rilassato. È così connesso a questo mondo perché lo ha interamente creato da zero, quindi in lui c'è quest'aura di fiducia e tutto intorno si respira collaborazione e conversazione".



In un'intervista recente con l'Hollywood Reporter, pubblicata lo scorso agosto, sempre la Winslet ha avuto modo di parlare di questa seconda collaborazione con l'autore, descrivendola già mesi fa come "qualcosa di fantastico" e apprezzando e soffermandosi in quel caso anche sul cambiamento del regista, dichiarando:



"È stato davvero meraviglioso per me lavorare di nuovo con Jim. Il tempo ha davvero cambiato. È diventato anche padre un paio di volte. È una persona molto più calma e pacata. Rilassato. Percepisci davvero quanto si stia divertendo di più questa volta rispetto al passato". Tutto di positivo, insomma, nella speranza che questo relax possa far bene anche all'atteso secondo capitolo del franchise.



Vi ricordiamo intanto che Avatar 2 uscirà nelle sale cinematografiche americane il 16 dicembre 2022. Seguiranno anche Avatar 3, 4 e 5, rispettivamente in uscita nel 2024, nel 2026 e nel 2028.