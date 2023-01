Avatar 2, Kate Winslet incoraggia una giornalista alla prima intervista: il video è virale

Kate Winslet è impegnata nel tour internazionale di Avatar - La via dell'acqua, e in queste ore è diventato virale sui social un video in cui l'attrice si adopera nel mettere a proprio agio una giovane giornalista impegnata nella sua prima intervista. In meno di 24 ore il video ha superato il milione di visualizzazioni su Twitter.

Intervistata dalla rete tv tedesca ZDF, Winslet ha interrotto l'intervista quando la reporter le ha detto:"È la mia prima volta".

"È la prima volta che lo fai? Ok, indovina un po'? Faremo quest'intervista e sarà l'intervista più incredibile di sempre. E sai perché? Perché abbiamo deciso che sarà così. Abbiamo deciso che questa sarà un'intervista fantastica. Puoi chiedermi tutto quello che vuoi, e non devi avere paura. Sarà tutto fantastico ok? Ora ci siamo. Diamoci da fare!".

La dolcezza e l'empatia mostrata da Kate Winslet nel video ha conquistato i fan di tutto il mondo. L'attrice recita in Avatar - La via dell'acqua nel ruolo di Ronal, apneista del clan acquatico Metkayina e moglie del leader del villaggio. Avatar 2 ha superato velocemente i 500 milioni, in poco tempo rispetto ad altri titoli di successo come Top Gun e Rogue One.



Nel cast del sequel di James Cameron anche Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Cliff Curtis.

Non perdetevi la nostra recensione di Avatar - La via dell'acqua.