Avatar 2: Jon Landau aggiorna i fan sugli sviluppi della produzione

Procedono i lavori per Avatar 2 e il primo dei sequel del campione d'incassi diretto da James Cameron è in fase di realizzazione con l'aiuto della WETA Digital, con la fusione tra Fox e Disney all'orizzonte. Di tutto questo ha parlato uno dei produttori del film, Jon Landau, soffermandosi in particolare sulla produzione di questo primo sequel.

Parlando con ComicBook.com della promozione di Alita - Angelo della battaglia, il produttore esecutivo Jon Landau è intervenuto sull'argomento Avatar, aggiornando i fan sullo stato della produzione:"Sta venendo molto bene. Quello che abbiamo imparato grazie ad Alita è la concentrazione sulla performance di un singolo personaggio. La produzione è ben avviata. Abbiamo finito la performance capture di Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Cliff Curtis, Sigourney Weaver e di un talentuoso gruppo di giovani attori. E non l'abbiamo fatto solo in un teatro di posa ma anche in una vasca gigante da 500.000 galloni d'acqua. Abbiamo lavorato sopra l'acqua e sott'acqua. James Cameron ha inserito nella sceneggiatura tutto quello che un fan di Avatar si aspetta in un seguito. Un viaggio emozionante in un mondo che non avete mai visto e una storia che completa sé stessa".

Nel frattempo la Disney si prepara a completare l'acquisto della Fox. Ma secondo Landau non ci sarà un grande impatto sul franchise di Avatar:"Se Fox ha fatto la scelta di vendere siamo molto felici che sia alla Disney. Abbiamo un rapporto da oltre sei anni con la Disney per la costruzione di Pandora a Orlando. Abbiamo imparato a conoscere loro e loro hanno imparato a conoscere noi. Bob Iger è entusiasta della collaborazione per la costruzione di Pandora che è l'area con le votazioni più alte per le attrazioni e con qualità nel livello di ristorazione e di velocità nel servizio. Non vediamo l'ora di un futuro eccitante con la Disney".

I sequel di Avatar sono scritti da Shane Salerno, Rick Jaffa, Amanda Silver e Josh Friedman. I sequel saranno quattro, per un totale di cinque film del franchise. Le riprese del primo sequel sono iniziate a Manhattan Beach in California il 25 settembre 2017, spostandosi successivamente a Wellington, in Nuova Zelanda.