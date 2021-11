Avatar 2, John Oliver duro con James Cameron: 'A nessuno frega un ca**o dei sequel'

Di tempo ne è passato dall'uscita di Avatar: il film di James Cameron esordì in sala nel 2009, lasciandoci attendere più di un decennio per l'arrivo del primo sequel che dovrebbe sbarcare sul grande schermo sul finire del prossimo anno. Ma quanta è l'attesa che effettivamente circonda l'uscita di questo nuovo capitolo del franchise?

La questione è stata affrontata dal noto comico e presentatore John Oliver che, con toni scherzosi ma non troppo, ha spiegato quanto poco, a suo modo di vedere, la gente sia interessata a dei sequel di Avatar dopo tutto questo tempo trascorso dall'uscita del primo film della saga.

"Ci sono cose per cui va bene prendersi un decennio di tempo senza ancora portarle a termine: il sequel di Avatar, per esempio. Prenditi tutto il tempo che ti occorre, James Cameron. Non frega un ca**o a nessuno. Darò 1000 dollari in questo momento a chiunque, tra i presenti, ricordi i nomi di quei personaggi" sono state le parole che Oliver ha pronunciato qualche mese dopo l'uscita di alcuni concept di Avatar 2 (il presentatore, per inciso, stava affrontando un discorso molto più ampio relativo alla lentezza con cui i Paesi più ricchi fanno progressi nell'ambito della riduzione delle emissioni).

E voi, con quanta curiosità attendete il ritorno su Pandora? I 10 anni trascorsi hanno intaccato il vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Cameron, intanto, spera che qualche film riesca a battere il record di Avatar prima dell'uscita del sequel.