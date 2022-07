Avatar 2, James Cameron spiega: 'Ecco perché ho fato a Jake e Neytiri una famiglia'

Tante cose cambiano nel corso di un decennio: le nostre vite non sono certo identiche a ciò che erano all'epoca dell'uscita di Avatar, e lo stesso vale per quelle dei protagonisti del film, a maggior ragione in un universo che James Cameron ha sempre tentato di proporci come vivo e pulsante. Cos'è cambiato, dunque, per Jake e Neytiri?

Il primo, enorme cambiamento per i due protagonisti del film di Cameron ci è stato svelato dalle nuove immagini ufficiali di Avatar: La Via dell'Acqua, nelle quali abbiamo visto i figli dei personaggi interpretati da Sam Worthington e Zoe Saldana: ma perché la scelta di dar vita a questa (si spera) felice famiglia Na'vi?

A spiegarcelo è stato proprio James Cameron: "Sono padre di cinque figli. Mi guardo attorno e, non intendo nello specifico l'universo Marvel o DC, vedo che nel panorama attuale del cinema di fantascienza tutti questi personaggi non hanno ambizioni in termini di relazioni, questa roba che ti tiene inchiodato a terra e ti tarpa le ali, che ti trattiene dall'andare in giro a rischiare la vita. Quindi ho pensato: 'E se prendessi questi personaggi incredibili, Jake e Neytiri, e dessi loro una famiglia?'" sono state le parole del regista.

Scopriremo a breve se quella di Cameron sarà da ritenere una scelta azzeccata o meno: voi, intanto, condividete pure con noi nei commenti le vostre impressioni. Sempre James Cameron, nel frattempo, si è detto non interessato agli incassi di Avatar 2.