Avatar 2: James Cameron ha rivelato quale sarà il ruolo di Kate Winslet

sarà nel sequel di Avatar e adesso il regista,, ha rivelato a tutti che tipo di personaggio interpreterà l'attrice.

Sarà Ronal, una creatura appartenente al "popolo del mare". Al momento Cameron e il suo team sono al lavoro per girare le prime due ore dei quattro sequel precedentemente annunciati. I piani sono questi: quando i primi due saranno completati, gli ultimi due film saranno girati uno consecutivamente all'altro.

Gli ambiziosi piani di Cameron prevedono l'introduzione di un'intera nuova razza aliena che vive nel mare di Pandora. E per le sequenze subacquee, Cameron e i suoi collaboratori hanno dovuto reinventare la tecnologia motion capture che avevano originariamente usato per il primo Avatar, nelle scene su terra. Cameron ha aggiunto che i primi due sequel avranno luogo prevalentemente in acqua.

20 anni dopo Titanic, James Cameron e Kate Winslet tornano a collaborare e... di nuovo in acqua! Il popolo di cui la Winslet farà parte è chiamato, dallo stesso regista, "il popolo del mare" o "il popolo della barriera". Questo popolo, chiamato Metkayina, vive in una gigantesca fossa oceanica e il loro capo è Tonowari (Cliff Curtis). Dovremo aspettare per conoscere il tipo di ruolo che avrà la Winslet in questo nuovo e per adesso inesplorato mondo sottomarino di Pandora.

La Winslet ha insistito per essere sottoposta allo stesso tipo di allenamento di tutti gli altri, per potersi così calare nei panni del personaggio senza usare la controfigura e Cameron ha spiegato a Vanity Fair, come si siano allenati:

"Una delle cose che lei ha fatto è stata chiedere di fare tutto il lavoro sott'acqua. E io ho detto "Ok, va bene, dovremo insegnarti come fare free diving". Gli altri attori riescono a stare sotto senza respirare per tre, quattro minuti. E abbiamo già iniziato a fare alcune riprese sott'acqua. Abbiamo girato una scena la scorsa settimana, con sei adolescenti anzi, con cinque adolescenti e con un bambino di 7 anni e loro sono stati sott'acqua per un paio di minuti e hanno recitato, hanno girato una scena con un dialogo sott'acqua perché tra loro parlavano una specie di linguaggio dei segni."

Nei prossimi film di Avatar le cose si concentreranno moltissimo sulla gioventù, ci saranno i figli dei personaggi della prima pellicola, Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), e anche i piccoli del popolo del mare.

La curiosità, dopo queste notizie, non fa che aumentare per Avatar 2, che ne dite?