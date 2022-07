Avatar 2: James Cameron rivela l'importanza de Il Signore degli Anelli

Il franchise di Avatar sta per espandersi, con James Cameron che si sta preparando a lanciare Avatar: La Via dell' Acqua e gli altri sequel nei prossimi anni. Come ogni grande regista, Cameron ha preso spunto da più fonti per la creazione della sua storia e ha rivelato quanto Il Signore degli Anelli abbia influenzato i suoi progetti.

L' importanza del Signore degli Anelli è qualcosa di davvero enorme ancora oggi. Recentemente, il regista di Titanic ha confessato di essersi ispirato alla serie di libri di Tolkien piuttosto che ai film di successo e alle serie televisive, raccontando ad Empire di come i libri fossero la chiave per convincere lo studio della 21st Century Fox a realizzare altri racconti di Pandora.

"Quello che ho detto ai capi della Fox in quel momento è stato: "Lo farò, ma qui dobbiamo fare un gioco più ampio". Non voglio solo fare un film, fare un film e fare un film. Voglio raccontare una storia più grande". Ho detto: "Immaginate che sia esistita una serie di romanzi come Il Signore degli Anelli e che ora la stiamo adattando". All'inizio è stato fantastico, ma poi ho dovuto creare dei fottuti romanzi da adattare".

Per concludere, vi ricordiamo che poco tempo fa James Cameron ha rivelato il minutaggio di Avatar 2, che durerà circa 3 ore.