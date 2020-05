Avatar 2, James Cameron e le riprese subacquee: nuove magnifiche foto dal set

Tutte le produzioni cinematografiche sono al momento in fase di stallo a causa dell'attuale emergenza sanitaria, ma il profilo ufficiale dei film di Avatar ci offre un piccolo sguardo dietro le quinte dell'opera di James Cameron.

Le riprese di Avatar 2 sono al momento sospese causa Coronavirus, ma questo non vuol dire che non possiamo avere la nostra dose semigiornaliera di Pandora e dintorni.



L'account ufficiale dei film è molto attivo sui social, e da Twitter ci arrivano infatti delle nuove foto dal backstage, dove vediamo Cameron dare delle indicazioni ai suoi attori su come meglio girare le scene "in fondo al mar".



"Dal set dei sequel: @JimCameron dà indicazioni agli attori prima che si tuffino in acqua per la performance capture.

Curiosità: Quello strato di bianco che vedete sulla superficie dell'acqua è composto da sfere galleggiante che impediscono allw luci di interferire con le riprese subacquee" ci fa sapere il profilo.



Come possiamo vedere, ci sarà parecchio da aggiungere in post-produzione, anche se al momento la società che si occupa dei VFX del film, Weta Digital, sta continuando a lavorare remotamente, assicurando il procedere di almeno parte dell'opera.



L'uscita nelle sale di Avatar 2 è prevista per il 17 dicembre del 2021, con i successivi film programmati per seguire di anno in anno nello stesso periodo.