Avatar 2, James Cameron racconta: ''La famiglia sarà il focus del film''

È dall'uscita del primo e maestoso trailer di Avatar: La via dell'acqua, di qualche mese fa, che non vediamo l'ora di immergerci nuovamente tra le meraviglie di Pandora. Ancora una volta James Cameron ha raccontato qualcosa in più sul film, che avrà nella famiglia il centro della narrazione.

Avatar è senza dubbio una delle pellicole più rivoluzionarie della storia recente del cinema. Il sequel, in arrivo nelle sale a dicembre, arriva a più di 10 anni dalla prima pellicola e con le aspettative alle stelle. Aspettiamoci una durata 'importante' per La via dell'acqua, che ci terrà con il fiato sospeso per un bel po', ripagandoci della lunga attesa tra i due film.

James Cameron ha raccontato, durante il Deadline's Contenders Film a Los Angeles, che il sequel avrà come focus predominante la famiglia, con le sue asperità ed il suo immenso amore. "Tutti noi facciamo esperienza della famiglia o la desideriamo. È nei nostri geni, nel nostro DNA", ha osservato il tre volte premio Oscar, che ha continuato: "Come padre di cinque figli, ho sperimentato molto l'angoscia adolescenziale e gli anni della giovinezza. I miei figli sanno di esserci in qualche modo nel film, così come il conflitto, la disfunzione ma anche i legami e il forte amore".

In attesa di poter finalmente mettere le mani su Avatar: La via dell'acqua, è con le parole di Cameron che dobbiamo riempire l'attesa per un sequel "bello, meraviglioso, spettacolare, ma anche molto doloroso".